MASON — The following students are on the honor roll for the second nine weeks at Wahama High School, with a 3.5 grade point average or above, according to Principal Melissa VanMeter:

7th Grade: Payton Barnitz, Cade Blackshire, Mary Brinker, Addyson Chapman, Kegham Cochran, Linzie Cundiff, Katelyn Darst, Savannah Decker, Alijah Hicks, Joseph Hoffman, Raelynn Jeffers, Robert Marks, Logan Neal, Maverick Painter, Lauren Pierce, Isabella Russell, Teagan Scott, Kaycee Tennant, Fiona VanMatre, Aden Young.

8th Grade: Rogan Bumgarner, Zander Hall, Wyatt Harris, Elissa Hoffman, Raegan Johnson, Hayden Lloyd, Anna Bella Mankin, Zoie Mayes, Samantha Miller, Kenna Mills, Emma Northup, Kate Reynolds, Phoebe Richardson, Elijah Rickard, Jayla Simpkins, Bailey Smith, Payton Staats, Trayton Starkey, Zaylee Wood.

9th Grade: Ashton Barnitz, Lillian Bowles, Nathan Fields, Carson Gibbs, Ethan Goodnite, Alex Hardwick, Olivia Jeffers, Gracie Marks, Chandler McClanahan, Angel Oldaker, Braiden Robinson, Andy Warth, Bryce Zuspan.

10th Grade: Selene Aguirre, Jacoby Beougher, Sydney Burris, Hailey Darst, Jace Ervin, Ethan Gray, Makenna Harrison, Quinel Jones, Emma Knapp, Alivia Layne, Michaela Lieving, Josiah Lloyd, Alexandra Phillips, Caleb Pierce, Andrew Roush, Kase Stewart, Sophia Tyree, Kylee VanMeter, Loryn Weaver, Amber Wolfe, Emma Young.

11th Grade: Sharon Arix Michael, Paige Berkley, Olivia Brooks, Bailee Bumgarner, Jaylen Burris, Jessica Dangerfield, Alana Edwards, Zachary Fields, Emma Haddox, Carolee Hoffman, Kaelee Maynard, Lauren Noble, Mattie Ohlinger, Abigail Pauley, Joshua Roque, Cara Russell, Tori Sigman, Dalton Starkey, Allison Tennant, Kamron Whaley, Rilee Zerkle.

12th Grade: Isabella Arix Michael, Autumn Beckner, Sadie Boggs, Adriana Boswell, Chesnie Brinker, Kaylee Ferguson, Jacqueline Fields, Emma Gibbs, Brennan Grate, Leah Hoffman, Trayner Howard, Lillian Karr, Abigail Lieving, Cassie McClanahan, Skyler Putney, Owen Richardson, Tory Robie, Briana Roush, Harley Roush, Mary Roush, Phoebe Roush, Savannah Roush, Victoria VanMatre.