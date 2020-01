Students named to Wahama honor roll

MASON — Honor roll students for the first semester have been announced at Wahama High School.

Placed on the honor roll for the first nine-week period were:

7th Grade: Diego Aguirre, Kalyn Christian, Brooke Denkenberger, Drew Duff, Dylan Duff, Dillan Fields, Zander Hall, Blake Henry, Shane Hill, Elissa Hoffman, Lucas Johnson, Katherine Johnson, Raegan Johnson, Hayden Lloyd, Anna Bella Mankin, Zoie Mayes, Samantha Miller, Kendall Mills, Kenna Mills, Logan Mitchell, Paris Mullins, Emma Northup, Seth Ohlinger, Katerine Reynolds, Phoebe Richardson, Elijah Rickard, Kinsey Roush, Marissa Roush, Olivia Roush, Jayla Simpkins, Bailey Smith, Payton Staats, Trayton Starkey, Matthew Thomas, D’Lynn Warth, Delani Warth, Macie Whittington, Nicholas Williams, Zaylee Wood, Annabelle Woodall.

8th Grade: Ashton Barnitz, Bethany Black, Lillian Bowles, Nathan Fields, Carson Gibbs, Ethan Goodnite, Gavin Hieronymus, Olivia Jeffers, Gracie Marks, Alicia McClanahan, Chandler McClanahan, Angel Oldaker, Kloe Sigman, Sawyer VanMatre, Andrew Warth, Taylor Whitt, Bryce Zuspan.

9th Grade: Selene Aguirre, Jacoby Beougher, Ashton Broughman, Sydney Burris, MaKailyn Cavender, Morgan Christian, Jeremiah Conley, Hailey Darst, Keirstin Darst, Jace Ervin, Rowen Gerlach, Ethan Gray, Danielle Hacker, MaKenna Harrison, Aaron Henry, Ryker Humphreys, Connor Ingels, Quinel Jones, Emma Knapp, Rocky Kearns, Alivia Layne, Isaac Leport, Michaela Lieving, Josiah Lloyd, McKenzie MacKnight, Heaven Mullins, Trey Ohlinger, Kayci Owens, Harrison Panko-Shields, Alexandra Phillips, Caleb Pierce, Logan Roach, Chloe Robinson, Andrew Roush, Nikolas Roush, Kelsyn Spencer, Sophia Tyree, Michael VanMatre, Alyssa VanMeter, Kylee VanMeter, Loryn Weaver, Amber Wolfe, Emma Young, Jeremy Young.

10th Grade: Paige Berkley, Olivia Brooks, Bailee Bumgarner, Jaylen Burris, Jessica Dangerfield, Alana Edwards, Zachary Fields, Fabienne Franke, Emma Haddox, Michaela Hieronymus, Carolee Hoffman, Peyton Ingels, Dalton Jordan, Haley King, Nicholas Miller, Lacey Neal, Lauren Noble, Mattie Ohlinger, Abigail Pauley, Joshua Roque, Cara Russell, Tori Sigman, Morgan Staats, Dalton Starkey, Allison Tennant, Kaley Wamsley, Kailynn Weaver, Kamron Whaley, Wesley Woolard, Rilee Zerkle.

11th Grade: Autumn Beckner, Sadie Boggs, Adriana Boswell, Chesnie Brinker, Kaylee Ferguson, Jacqueline Fields, Andrew Fowler, Emma Gibbs, Leah Hoffman, Trayner Howard, Zoe Johnson, Lillian Karr, Abigail Lieving, Cassie McClanahan, Luana Mestre, Deborah Miller, Skyler Putney, Owen Richardson, Tory Robie, Briana Roush, Harley Roush, Isaac Roush, Mary Roush, Phoebe Roush, Braden Shell, Victoria VanMatre.

12th Grade: MacKenzie Barr, Aaron Beard, Dalton Berkley, Hunter Board, Nicholas Brewer, Connor Bumgarner, Kyher Bush, Ashtyn Cavender, Brayden Davenport, Dalton Duff, Raven Franklin, Adam Groves, Kierra Hendrickson, Trevor Hunt, Olivia Johnson, Tayllor King, Corissa Lloyd, Emily Mattox, Tanner McDaniel, Payton McFarland, Paul Miller, Trinity Neal, Cassie Parsons, Josiah Park, Abram Pauley, Wesley Peters, Isaiah Reitmire, Ryan Roque, Hannah Rose, Alyssa Roush, Chloe Roush, Gabriel Roush, Jayvin Roush, Zachary Roush, Sophia Russell, Alan Shilt, Leann Shilt, Adrianna Stewart, Abby Taylor, Emma Tomlinson, Jerry Walker, Breauna Walter, Addisyn Williams, Mariah Young.

On the honor roll for the second nine-weeks were:

7th Grade: Brooke Denkenberger, Shy Denney, Drew Duff, Dylan Duff, Dillan Fields, Zander Hall, Shane Hill, Wlissa Hoffman, Katherine Johnson, Raegan Johnson, Connor Lambert, Hayden Lloyd, Anna Bella Mankin, Zoie Mayes, Samantha Miller, Kendall Mills, Kenna Mills, Emma Northup, Seth Ohlinger, Katerine Reynolds, Phoebe Richardson, Elijah Rickard, Kinsey Roush, Marissa Roush, Olivia Roush, Jayla Simpkins, Bailey Smith, Payton Staats, Trayton Starkey, Matthew Thomas, D’Lynn Warth, Davian Wears, Nicholas Williams, Zaylee Wood, Annabelle Woodall.

8th Grade: Ashton Barnitz, Bethany Black, Lillian Bowles, Nathan Fields, Carson Gibbs, Ethan Goodnite, David Hardwick, Gavin Hieronymus, Olivia Jeffers, Gracie Marks, Alicia McClanahan, Chandler McClanahan, Angel Oldaker, Kloe Sigman, Olivia Todd, Sawyer VanMatre, John White, Taylor Whitt, Bryce Zuspan.

9th Grade: Selene Aguirre, Ashton Broughman, Sydney Burris, MaKailyn Cavender, Morgan Christian, Jeremiah Conley, Hailey Darst, Keirstin Darst, Jace Ervin, Gage Fields, Rowen Gerlach, Ethan Gray, MaKenna Harrison, Nicholas Hendel, Aaron Henry, Connor Ingels, Sadie Jividen, Quinel Jones, Emma Knapp, Rocky Kearns, Alivia Layne, Michaela Lieving, Josiah Lloyd, Mallory Lloyd, McKenzie MacKnight, Heaven Mullins, Trey Ohlinger, Kayci Owens, Alexandra Phillips, Caleb Pierce, Emily Riffle, Logan Roach, Chloe Robinson, Andrew Roush, Nikolas Roush, Kase Stewart, Sophia Tyree, Michael VanMatre, Alyssa VanMeter, Kylee VanMeter, Loryn Weaver, Amber Wolfe, Emma Young, Jeremy Young, Morgan Young.

10th Grade: Paige Berkley, Olivia Brooks, Bailee Bumgarner, Jaylen Burris, Jessica Dangerfield, Alana Edwards, Zachary Fields, Fabienne Franke, Casey Greer, Emma Haddox, Michaela Hieronymus, Carolee Hoffman, Dalton Jordan, Haley King, Kaelee Maynard, Lacey Neal, Lauren Noble, Mattie Ohlinger, Abigail Pauley, Joshua Roque, Cara Russell, Tori Sigman, Morgan Staats, Dalton Starkey, Allison Tennant, Kaley Wamsley, Kamron Whaley, Rilee Zerkle.

11th Grade: Autumn Beckner, Sadie Boggs, Adriana Boswell, Kaylee Ferguson, Jacqueline Fields, Emma Gibbs, MaKayla Harris, Leah Hoffman, Trayner Howard, Lillian Karr, Abigail Lieving, Cassie McClanahan, Luana Mestre, Skyler Putney, Owen Richardson, Tory Robie, Briana Roush, Harley Roush, Mary Roush, Phoebe Roush, Victoria VanMatre.

12th Grade: MacKenzie Barr, Dalton Berkley, Nicholas Brewer, Connor Bumgarner, Ashtyn Cavender, Brayden Davenport, Dalton Duff, Bryce Fields, Raven Franklin, Adam Groves, Trevor Hunt, Olivia Johnson, Tayllor King, Corissa Lloyd, Emily Mattox, Tanner McDaniel, Payton McFarland, Paul Miller, Trinity Neal, Cassie Parsons, Josiah Park, Abram Pauley, Wesley Peters, Ryan Roque, Hannah Rose, Alyssa Roush, Chloe Roush, Gabriel Roush, Jayvin Roush, Zachary Roush, Sophia Russell, Alan Shilt, Leann Shilt, Adrianna Stewart, Abby Taylor, Emma Tomlinson, Jerry Walker, Addisyn Williams, Mariah Young.

List submitted by Wahama Junior/Senior High School.