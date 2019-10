New Haven Honor Roll, Perfect Attendance list

New Haven Elementary has released its Honor Roll and Perfect Attendance list for the first nine weeks as follows:

A Honor Roll Students

Third Grade: Mrs. Hussell: Gracie Camp, Riley Casto, Jacob Deem, Ryan Gibbs, Trace Johnson, Gavin King, Lilly Mankin, Cassandra McCormick, Avery Parsons, Lexi Roush, Levi Russell, LaShaun Wattie; Mrs. Hoffman: Lucas Byus, Zander Lippson, Christian McCann, Skylar Murdock, Aubrey Newell, Kenley Patterson, Thomas Ramsey, Alyssa Rickard, Draeson Roush, Randall Smith, Qwenton Starkey, Olivia Ward, Winfield Waugh; Mrs. Eldridge: Brantlee Grate, Bella Lee, Sydnee Marshall, Lucas Robertson, Holly Roush; Fourth Grade: Mrs. Greene: Aly Barnitz, Parker Jodon, Harrison Lloyd, Kilah Roush, Adyson VanMeter; Mrs. Blackshire: Noah Bare, Mason Day, Preston Freeman, Zachery Garcia, Kierstyn Hart, Joshua Leport, Moses Mankin, Brody McDade, Elijah Northup, Haleigh Ripley; Mrs Dewees: Wyatt Casto, Landon King, Allie-Rae Montijo, Cooper Roush; Fifth Grade: Mrs. Northup: Jenna Bowles, Keyhen Carmichael, Madyson Dewitt, Gracelynn Divita, Nate Harris, Talon Johnson, Claire Ohlinger, Karley Roush, Kayde Russell, Trace Simpkins; Mrs. Richardson: Lucas Bias, Austin Blackshire, Nash Johnson, Weston Jones, Preston McCormick, Kobe Moore, Audrey Reynolds, Shelby Roush, Brayden Staats; Mr. Tyree: Cayden Casto, Tyler Dennis, Ian Fowler, Taylor Hacker, Malik Hicks, Elisa Jones, Charlie Long, Rylann Macknight, Payton Oldaker, Brylee Smith, Weston Starkey, Bryleigh Swisher, Deangelo Thompson, Alexis Weaver; Sixth Grade Mrs. Bissell: Payton Barnitz, Savannah Decker, Ryleigh Fink, Raelynn Jeffers, Maverick Painter; Ms. Kessinger: Cade Blackshire, Brent Cundiff, Raelyn Fields, Lindsey Hacker, Bryle Heitz, Joseph Hoffman, Logan Neal, Lauren Pierce, Isabella Russell, Kaycee Tennant, Fiona Van Matre; Mrs. Smith: Mary Brinker, Linzie Cundiff, Grace Engle, Teagan Scott.

A/B Honor Roll Students

Third Grade: Mrs. Hussell: Rihanna Baldwin, Abigail Flowers, Zoey Heib, Amari Ward, Jaiden Young; Mrs. Hoffman: Hayden Davis, Isabella Nance, Branson Rhodes, Matthew Smith, Liberty Ward; Mrs. Eldridge: Fabian Aguirre, Kane Brinker, Zane Dangerfield, Maycee Lewis, Mason McDonald, Aubrey Miller, Eve Smith, William Zerkle, Raylee Zirkle; Fourth Grade: Mrs. Greene: Sophia Gray, Kade Mossman Kaylee Warth; Mrs. Blackshire Jordan Baldwin, Haylin Jones, Khloe Ohlinger, Carson Roach, Bradley Taylor; Mrs Dewees: Miley Carmichael, Christian Cunningham, Elijah Frye, Hannah Frye, Josiah Frye, Mahaylah Jones, Alexa Pierce, Taylor Ralbusky, Brooklyn Smith, Britlyn VanMeter; Fifth Grade: Mrs. Northup: Anatasia Burton, Nevaeh Ford, Tressel Gibbs, Alex Oldaker, Wyatt Reitmire, Sierra Rose, Maggie Swisher; Mrs. Richardson: Jayden Adkison, Paisley Derenberger, Jace Howard, Kayden Icenhower, Briar Johnson, Hunter Miller, Chloe Rickard, Cyrus Rickard, Cole Sigman, Kirie Ward; Mr. Tyree: Jace Cyrus, Rilee Derifield, Makaylen Freeman, Haylinn Grimm, Konner Koenig, Logan Rhodes; Sixth Grade Mrs. Bissell: Addy Chapman, Katelynn Darst, Owen Edwards, Carson Fowler, Xander Jones, Brody Meadows, Ethan Mitchell, Taylor Northup, Ithan Swann, Halo Young; Ms. Kessinger: Brady Burris, Kryslen Burris, Reece Gerlack, Brogann Henry, Becky Miller, Tyler Northup, Van Tillis; Mrs. Smith: Laney Barnitz, Katie Cullen, Parker Fields, Levi Mullins, Isaac Riffle, Torie Roach, Grant Roush, Haleigh Roush, Aden Young, Mylie Young.

Perfect attendance

Kindergarten: Ms. Baker:Dylan Crothers, Landon Frank, Krenson Roush, Noelle Phalen, Carter Scott; Mrs.Gilkey: Lucas Allen, Mason Barnitz, Kabella Holman, Scout Holman, Karlee Werry; Mrs. Wolfe: Chase Maynard, Braxton Payne; Mrs. Raynes:; First Grade: Mrs. Jordan: Eli Smith, Kabella Ord, Brantley Lee; Mrs. VanMeter: Maggie Hussell, Gracie Hussell, Emma Kaylor, Ella Kaylor, Haley Zerkle; Mrs. Roberts : Kaiden Shields, Amanda Lewis, Kaylin Johnson, Charlie Ellis, Sophie Dennis, Layne Huffman; Second Grade: Mrs. Rose: Aiden Browning, Austin Gray, Colt Northup, Raedon Thompson, Vincent Weatherstein; Ms. Spaun: Jillian Cunningham, Ava Frank, Landon Maynard, Maelin Smith, Liam Stubbe, Nathan Thomas, Aubree Thornton; Ms. Larck: Griffin Fields, Griffin Ohlinger, Ava Layner, Kennedy Say, Brycen Stewart; Third Grade: Mrs. Hussell: Riley Casto, Ryan Gibbs, Trace Johnson, Lilly Mankin, Avery Parsons; Mrs. HoffmanChristian McCann, Skylar Murdock, Alyssa Rickard, Quenton Starkey; Mrs. Eldridge: Kaiden Evans, Brantlee Grate, Lucas Robertson, Holly Roush, Raylee Zirkle; Fourth Grade: Mrs. Greene: Aly Barnitz, Nixey Davis, Parker Jodon; Mrs. Blackshire: Mason Day, Preston Freeman, Zachery Garcia, Elijah Northup, Gracie Zerkle, Annabella Hersman, Joshua Leport; Mrs Dewees: Miley Carmichael, Wyatt casto, Hannah Frye, Josiah Frye, Mahaylah Jones, Landon King, Alexa Nance, Alexis Pierce, Britlyn VanMeter; Fifth Grade: Mrs. Northup: Violeta Casonova-Lopez, Madyson Dewitt, Angelina Garcia, Nate Harris, Talon Johnson, Claire Ohlinger, Kayde Russell, Maggie Swisher; Mrs. Richardson: Lucas Bias, Briar Johnson, Weston Jones, Dylan Jordan, Tyler Jordan, Kobe Moore, Audrey Reynolds, Chloe Rickard, Cyrus Rickard, Shelby Roush, Elijah Scott, Cole Sigman, Kirie Ward; Mr. Tyree: Cayden Casto, Makaylen Freeman, Haylinn Grimm, Jon Jackson, Konner Koenig, Payton Oldaker, Brylee Smith, Weston Starkey, Bryleigh Swisher, Deangelo Thompson; Sixth Grade Mrs. Bissell: Addy Chapman, Owen Edwards, Ryleigh Fink, Natalia Hersman, Raelynn Jeffers, Halo Young; Ms. Kessinger: Cade Blackshire, Brady Burris, Bryle Heitz, Joseph Hoffman, Alexis Morrison, Lauren Pierce; Mrs. Smith: Grace Engle, Levi Mullins, Teagan Scott.

