Rio announces Merit List

RIO GRANDE — The University of Rio Grande and Rio Grande Community College are proud to announce the students who have been recognized for the Fall 2018 Merit List.

The Merit List honors students who have earned a 3.5-3.74 GPA for the Fall 2018 term. The students recognized for Fall 2018 are:

Bobby Anderson, Elisabeth Bates, Leigh Batten, Colton Blakeman, Dana Boggs, Gavin Boggs, Hanna Bottomley, Shelby Bowling, Taylor Brewster, Andrew Brown, Hayley Brown, Emily Bunce, Jason Burdette, Nicolas Cam, Mariah Cantrell, Taylor Carleton, Kameron Carpenter, Kirsten Casto, Teddi Casto, Kimberly Caudill, Jeremy Chapman, Mackenzie Clark,

Chelsea Clutters, Mackennah Cole, Autumn Cook, Megan Coon, Daniel Crease, Eli Daniels, Austin Deel, Sabrena Denny, Kinnison Donaldson, William Dowling, Celina Dray, Anthony Easton, Brianna Eberle, Kimberly Edelmann, Joshua Eggers, Kaden Ehman, Cristobal Encina, Jacob Faro, Peyton Fields, Kandas Fitzpatrick, Amber Fox, David Galusha, Markus Geldenhuys,

Abigail Grasso, Lauren Gullett, Mitchell Hale, Joseph Hamilton, Ashley Harrison, Raelynn Hastings, Debra Hill, Jimi Howell, Amber Huddleston, Sierra Huffman, Cailee Husted, Marcus Illingworth, Ethan Jacobs, Jennifer James, Joshua Johnson, Alexis Johnson-Schoolcraft, Katelyn Jones, Katherine Kelly, Morgan Kerwood, Vladimir Kirk, Amber Kisor, Emily Kisor,

Damon Ledford, Jared Lemaster, Isaiah Lester, Makayla Liedtke, Jacob Mannon, Kara Mathews, Russell Matthew, Kylie McDade, Makenna McGrath, Beth McManis, Benjamin Mendoza-Sharman, Derrick Metheney, Dekota Metzler, Darian Miller, Kelsey Miller, Breeanna Minehart, Montana Myers, Connor Paine, Chelsea Pelfrey, Mary Pica, Ashley Platt, Heather Ramey,

Lori Reynolds, Jacob Roe, Macy Roell, Savannah Russell, Emma Saxby, Shelby Schmitt, Trenton Scott, William Sheets, Riley Shields, Dylan Shockley, Amanda Shy, Wyatt Sipple, Kayla Smith, Paisley Smith, Joshua Spires, Sayre Stejbach, Jennifer Stump, Rileigh Swingle, Audrey Tibbs, Hunter Toller, Paul Verga, Abbygale Watson, Ashton Webb, Casey White, Glena Will, Ashlyn Wolfe, Holly Woollet, James Yongue, and Jess Youse.

Information from the University of Rio Grande and Rio Grande Community College.