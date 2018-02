New Haven Elementary honor roll continued

NEW HAVEN —New Haven Elementary recognizes students for making honor roll and achieving perfect attendance for the second nine weeks.

The following students have achieved all “A” honor: Mrs. Beach’s third grade class: Brayden Staats, Trace Simpkins, Karley Roush, Sierra Rose, Audrey Reynolds, Nash Johnson, Gracelynn Devita, Rilee Derifield, Tyler Dennis, Lucas Bias; Mrs. Sayre: Kayden Icenhower, Ian Fowler, Preston McCormick, Charlie Ohlinger; Mrs. Smith’s third grade class: Austin Blackshire, Madyson DeWitt, Talon Johnson, Hunter Miller, Kobe Moore, Shelby Roush; Mrs. Greene’s fourth grade class: Mariah Alison, Alijah Hicks, Jayden Jones, Lauren Pierce; Mrs. DeWees: Mary Brinker, Carson Fowler, Tyler Northup, Maverick Painter, Grant Roush; Mrs. Blackshire’s fourth grade class: Payton Barnitz, Cade Blackshire, Grace Engle, Raelynn Fields, Lindsey Hacker, Bryle Heitz, Raelynn Jeffers, Jake Lilly, Logan neal, Teagan Scott, Kaycee Tennant, Fiona VanMatre; Mrs. Northup’s fifth grade class: Shy Denny, Drew Duff, Hayden Lloyd, AnnaBella Mankin, Emma Northup, Kate Reynolds, Eli Rickard, Nic Williams; Mrs. Richardson’s fifth grade class: Kendall Mills, Phoebe Richardson; Mr. Tyree’s fifth grade class: Dylan Duff, Zaylee Wood, kinsey Roush; Ms. Haynes’ sixth grade class: Sawyer VanMatre, Lillian Bowels, Gracie Marks, Angel Oldaker; Mrs. Smith’s sixth grade class: Ashton Barnitz, Brycen Bumgarner, Nathan Fields, Carson Gibbs, Olivia Jeffers, Hallie Kearns, Chandler McClanahan, lindsey Short, Bryce Zuspan.

The following students have achieved A/B honor roll: Mrs. Beach’s third grade class: Alexis Weaver, Sydney Rickard, Dylan Jordan, Weston Jones, Mason Jones, Elisa Jones, Nevaeh Ford, Jace Cyrus; Mrs. Sayre’s third grade class: Tyler Jordan, Malik Hicks, Makaylen Freeman, Payton Oldaker, Weston Starkey, Maggie Swisher, Kirie Ward; Mrs. Smith’s third grade class: Jayden Adkins, Taylor Hacker, Briar Johnson, Charlie Long, Rylann Macknight, Chloe Rickard, Cyrus Rickard, Kayde Russell; Mrs. Greene’s fourth grade class: Cameron Chapman, Katie Cullen, Parker Fields, Natalis Hersman, Laila Gibbs, Robert Marks, Noah Miller; Mrs. Blackshire’s fourth grade class: Brady Burris, Ryleigh Fink, Taylor Northup, Tori Roach, Mylie Young; Mrs Dewees: Allena Barnitz, Edward Flint, Reecg Gerlach, Josph Hoffman, Ethan Mitchell, Haleigh Roush, Van Tillis, Aden Young; Mrs. Northup’s fifth grade class: Diego Aguirre, Blake Henry, Shane Hill, Raegan Johnson, Zoie Mayes, Samantha Miller; Mrs. Richardson: Savannah Bush, Dillan Fields, Elijah grady, Wyatt Harris, Elissa Hoffman, Kenna Mills, Jayla Simpkins, Bailey Smith, Payton Staats, Delani Warth, Davian Wears, Annabelle Woodall; Mr. Tyree’s fifth grade class: Katy Johnson, Seth Ohlinger, Ed Rose, Trayton Starkey, Matthew Thomas, Makayla Woolard; Ms. Haynes’ sixth grade class: Trey Gilkey, Gavin Hieronymus, Makayla Horn, Alicia McClanahan, Taylor Whitt; Mrs. Smith’s sixth grade class: Kloe Sigman.

The following students have achieved perfect attendance: Ms. Baker’s kindergarten class: Jaxon Edwards, Griffin Fields, Jermaine Jordan, Olivia Rose; Mrs.Gilkey’s kindergarten class: Nathan Thomas; Mrs. Wolfe’s kindergarten class: Abram Mitchell, Hannah Laudermilt, Bray Sands-Camp, Abigail Miller; Mrs. Jordan’s first grade class:Aubrey Miller, Ethan Redman, Draeson Roush, Dovon Sparks; Mrs. VanMeter’s first grade class: Fabian Aguirre, Ryan Gibbs, Brody Reynolds, Brycen Reynolds, Lucas Robertson, Eve Smith; Mrs. Roberts’ first grade: Lucas Byus, Cassandra McCormick; Mrs. Rose’s second grade class: Zachery Garcia, Mahaylah Jones, Jacob Roush, Brooklyn Smith; Ms. Spaun’s second grade class: Aly Barnitz, Aydin Glover, Annabelle Hersman, Harrison Lloyd, Alexis Pierce, Adyson VanMeter; Ms. Larck’s second grade class: Miley Carmichael, Nixey Davis; Mrs. Beach’s third grade class: Lucas Bias; Mrs. Sayre’s third grade class: Tyler Jordan, Malik Hicks, Jon Jackson, Maggie Swisher; Mrs. Smith’s third grade class: Jayden Adkins, Tressel Gibbs, Nate Harris, Briar Johnson, Talon Johnson, Kobe Moore, Alex Oldaker, Shelby Roush, Kayde Russell, Bryleigh Swisher; Mrs. Greene’s fourth grade class: Cameron Chapman, Natalia Hersman, Alijah Hicks, Mackenzie Jordan, Halo Young; Mrs. Blackshire’s fourth grade class: Payton Barnitz, Grace Engle, Raelynn Fields, Ryleigh Fink, Raelynn Jeffers, Ashley Short; Mrs. Dewees’ fourth grade class: Briana Fields, Haleigh Roush; Mrs. Northup’s fifth grade class: Diego Aguirre, Shy Denny, Drew Duff, Shane Hill, Zoie Mayes, Macie Whittington, Nic Williams; Mrs. Richardson’s fifth grade class: Dillan Fields, Elijah Grady, Wyatt Harris, Jayla Simpkins, D’Lynn Warth, Delani Warth, Davian Wears; Ms. Haynes’ sixth grade class: Graclyn Fisher, Bailey Moore, Sawyer VanMatre, Troy Sanders; Mrs. Smith’s sixth grade class: Joey Bailey, Madyson Freeman, Lindsey Short.