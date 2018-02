PPJ/SHS Honor Roll released

Point Pleasant Junior/Senior High School Principal William Cottrill recognizes the following students for outstanding academic excellence for the first semester of the 2017-18 school year.

The following students have achieved a 4.01 grade point average or above: Twelfth grade: McKenna Bronosky, Garrett Harbour, Alex Lenkov, Cierra Porter, Kelsey Price and Justin Staats. Eleventh Grade: Kenlee Bonecutter, Sarah Deem, Tanner Durst, Seth Fishbaugh, Hannah Fisher, Caroline Foreman, Allison Halley, Madison Hatfield, Allison Henderson, Tanner King, Alexina Landry, Olivia Martin, Cason Payne, Hayley Russell, Jacob Shull, George Smith, Kendra Williams. Tenth Grade: Monica Cook, Isaac Daniels, Josie Hill, Peyton Hughes, Kassidy Jordan, Izabella King, Tayllor King, Raelee Rymer, Carlee Sang, Samantha Saunders, Nicholas Smith, Ashley Staats, Taylor Tatterson, Dylan Tayengco, Kara Topping, Cohen Yates. Ninth Grade: Kenly Arbogast, Luke Blain, Olivia Boggess, Crimson Cochran, Parker Henderson, Braylon Higginbotham, Morgan Keefer, Maggie Kincaid, McKenzie Leonard, Kennade Pridemore, Gracie Queen, Avery Richardson, Sam Robertson, Hannah Wood. Eighth Grade: Justin White.

The following students have achieved a 4.0 – 3.81 grade point average: Twelfth grade: Austin Adams, Heather Anderson, Bailey Barnett, Lila Beattie, Ronald Bonecutter, Justin Brumfield, Kelsie Byus, Alexander Carlisle, Trevor Clendenin, Faith Cook, Brenna Dotson, Jacob Farley, Clayton Hill, Thomas Jeffrey, Isaac Kapp, Bradley Linger, Trevor Martin, Katie Moody, Nicholas Newell, Randall Roach, Bryce Tayengco, Bryan Taylor, Allison Terrell, Brandon Tucker, Sierra Vanmeter, Kristin Veroski. Eleventh Grade: Cierra Beatty, Blayne Butler, Peyton Campbell, Vanessa Clark, Alexandria Craft, Andrea Dalton, Jordan Daubenmire, Trevon Franklin, Kyla Grimes, Brianna Haga, Beke Jenson, Hajin Kim, Mickayla Norville, Mariah Nowlin, Austin Richardson, Carson Taylor Miles Williams. Tenth Grade: Kayle Burris, Gavyn Buskirk, Rebekah Casey, Levi Cicoff, John Fridley, Aleah Gerwig, Amber Hatfield, Garrett Hatten, Bailey Johnson, Mariah Jones McKeehan Justus, Zara Lafavers, Kasey Lyons, Alexis Martin, Morgan Miller, Colton Pearson, Zoe Pearson, Dakota Ward, Bethany Whittington. Ninth Grade: Nickolas Ball, Austin Brumfield, Caitlin Campbell, Rachel Casey, Clover Donahue, Travis Donohew, Mitchell Freeman, Alexandria Greenlee, Madison Gritt, Kierra Henry, Kevin Jones Clairy Keefer, Trenton Mayes, Kayci Michaels, Kyelar Morrow, Riley Oliver, Jazmine Scarberry, Ethan Searls, Jillian Teichman, Corey Wheeler, Lillian White, Jazmin Williams, Alexis Wray. Eighth Grade: Alivia Ahlers, Madeline Allensworth, Isabella Barton, Richard Bennett, David Bledsoe, Jadyn Bowman, Haley Bryant, Kayla Butler, Hector Castillo, Kindra Cheesebrew, Rylee Cochran, Jeremy Connolly, Sydney Cook, Tayah Fetty, Robert Fisher, Dennis Foreman, Mackandle Freeman, Tyler Goodale, Emillee Griffin, Eian Grigsby, Kaylee Halley, Emma Harbour, Elijah Harmon, Kendal Haynie, Alexander Hill, Kyle Hill, Kady Hughes, David Kapp, Hayley Keefer, Shawna King, Chloe Lambert, Allison Legg, Baylee Loudin, Amy Marr, Alexandra Marrero, Chantel Mayes, Brenton McCoy, Skylar Mullins, Julia Parsons, Brooks Pearson, Paula Plantz, Colby Price, Adriana Raymore, Michael Robleto, Kaycee Roush, Isabella Sang, Emma Sayre, Aria Schoon, Annabelle, Shrader, Katelynn Smith, Morgan Snyder, Ryan Tatterson, Diana Warner, Mitchell Wears, Austin Weikle, Bruce Whittington, Hunter Whittington, Madelline Wilcoxen, Jeromy Williams, Maggie Woyan. Seventh Grade: Natalie Bailes, Bailey Bays, Kylie Billings, Matison Brown, Gary Carroll, Abigail Clark, Jackson Clark, Jackson Clark, Jenna Cunningham, Sydnee Darst, Kirill Donahue, Mattilyn Fields, Natalee Fields, Aaron Finley, Kennedy Fisher, Madison Forbush, Colton Gibbs, Dakota Gilbert, Jessica Hart, Weston Higginbotham, Trendon Jackson, Hunter Lilly, Hannah Lloyd, Emalee Martin, Felicia Mattox, Savannah Mayhue, Joseph Milhoan, Trenton Murphy, Madison Newell, Nicole Oldaker, Jaidyn Patrick, Jonathan Porter, Hailey Ralbusky, Nathan Rhodes, Evan Roach, Havin Roush, Chloe Sellers, Danielle Sowards, Addyson Stein, Carson Tench, Maddelynn Towner, Emmalea Warden, Zoey Watson, Ian Wood, Jacob Woyan.

The following students have achieved a 3.80 – 3.50 grade point average: Twelfth Grade: Jason Bechtle, Khloie Billings, Jacob Carry, Christina Dabbs, Kelly Darst, Ian Fielder, Andrew Flowers, Logan Hill, Hannah Holcomb, Jacob Hussell, Makayla Jones, Alisha Klages, Grace Lee, Jacob Massile, Brett McCoy, Miranda Parsons, Jennifer Patterson, Madison Robinson, Dillon Skiles, Matthew Smith, LJ Spencer Madyson, Stone, Chase Walker. Eleventh Grade: Kirsten Abrams, Aubrey Alford, McKensey Black, Hannah Blain, William Boster, Hannah Grubb, Kaylee Hartley, Rylee Holland, Addison Hughe, Andrew Jones, Lindsey Kessell, Dakota McNutt, McKayla Meadows, Sydnee Moore, Miranda Payne, Rhiannon Rife, Katelyn Roush, Salem Sussell, Olivia Snyder, Bailey Thomas, Alexis Watkins-Lovejoy, Luke Wilson, Dawson Wilson. Tenth Grade: Grace Allensworth, Justice Bennett, Cristina Casacuberta, Remington Durst, Lauren Gritt, Ally Harper, Jovone Johnson, Karly Kerns, Haley Milhoan, Lacie Mullins, Tristan Pearson, Brady Sayre, Jenna Snyder, Wyatt Stanley, Peyton Taylor, Michael Wamsley, Braxton Yates. Ninth Grade: Brooklyn Athey, Sophie Beattie, Conrad Berkley, Jaden Buttrick, Hailey Canterbury, Evan Dotson, Ryan Duff, Richard Fauver, Bailey Gilbert, Morgan Gilley, Wesley Grimes, Lacey Grimm, Taylor Jeffrey, Jack Kerwood, Michael Pinkerton, Shaya Robinson, Jalisa Silva-Toney, Christopher Smith, Adison Utterback, Tristan Wilson. Eighth Grade: Jenna Bonecutter, Adalynn Cottrill, Hailey Deslich, Chloe Deweese, Shannon Dunn, Bryce Grubb, Anthony Hamilton, Caleb Hatfield, Jaden Jordan, Isabella Kapp, Olivia Knapp, Randall Moerike, Derek Raike, Jackson Sayre, Destiny Stanton, Dhelsea Supple, Orilee Weethee, Morgan Willoughby, Maticison Wolfe, Ava Yonker, Courtney Young. Seventh Grade: Kanaan Abbas, Tabatha Alkire, Arnold Birchfield, Evan Boitnott, Ariel Bonecutter, Ruth Carr, Eric Chapman, Haylee Dewitt, Branch Dorsey, Breanna Duncan, Olivia Dunn, Brett Flory, Bailee Francis, Hunter Furlong, Brooks Gilley, Allyson Gillispie, Corey Graham, Jada Kent, Casey Killingsworth, Ethan Kincaid, Breanna Lambert, Dawson Long, Thomas Manning, Angel Martin, Kaden McCutcheon, Kayla Moses, Peyton Murphy, Jessika Pingor, Adam Polcyn, Britney Price, Kylie Price, Prestan Randolph, Alasaundra Reed, Mackenzie Rhodes, Keely Towner, Aden Warden, Breona Wolfe-Wright.

The following students have achieved a 3.49 – 3.0 grade point average: Twelfth Grade: Tylor Bright, Jason Chapman, Leah Cochran, Brandon Connolly, Brittany Crump, Christopher Davis, Trace Derenberger, Charles Ebert, Kara Ebert, Ryan Geppert, Jesse Gleason, Jonathan Jones, Rachael Keaton, Hope Love, Brendan Lovejoy, Chad Lyons, Danielle Marcum, Kyra Massey-Nibert, Thomas Mayes, Gabrielle McCarthy, Jena McCarthy Robert Merle, Kylee Neal, Jeremiah Ogier, Caitlin Peal, William Plants, Tiffany Rose, Olivia Sang, Hailey See, Ashley Smith, Chloe Stanley, Miranda Swisher, Cole Walker, Jessica Wallace. Eleventh Grade: Courtney Birchfield, Garrett Boles, Caroline Click, Evan Cobb, Ali Coe, Erin Davis, Nathaniel DeWeese, Olyvia Duncan, Rachel Dunn, Colton Fridley, Gavin Frush, Hannah Grady, Chelsea Hall, Ryan Kinniard, Caleb Marin, Levi Mitchell, Collin Peterson, Haley Pierson, Nicholas Rogers, Tristen Roush, Adriane Sharp, Carter Smith, Jeremiah Stover, Marly Thompson, Hannah Wamsley, Jennifer Williamson, Jimmie Wood. Tenth Grade: Alexis Abrams, Nathan Barth, Carson Chambers, Silas Deweese, Olivia Dotson, Cheyenne Durst, Jarred Fairchild, Zackery Forbush, Danielle Fultz, Austin Hadley,Gabriel Hall, Lathan Harrison, Penelope Haught, Jacob Hesson, Haileigh Hodge, Axyle Jones, Mark Kincaid, Autumn Lambert, Anna Litchfield, Juan Marquez, Matthew Mayes, Hannah Spurlock, Shala Swain, Steven Wamsley. Ninth Grade: Ethan Atkinson, Haley Berkley, Kaitlin Bryant, Christopher Burris, Hunter Bush, Jeffrey Bush, Kylee Chapman, Isaac Craddock, Mark Fowler, Herbert Frymyer, Makayla Gibbs, Skyla Hall, Chayston Handley, Lauryn Heib, Kelsie Hunt, Angel Keliher, Michael, King, Dillon Long, Tanner Mitchell, Cierra Rollins, Adam Veroski, Zane Wamsley, Wyatt Wilson, Kortny Workman. Eighth Grade: Josie Akers, Dynasty Bailes, Caden Boles, Chelsey Bright, Cortney Campbell, Madison Carpenter, Abby Clendenen, Gaberielle Corbin, Bradey Cunningham, Ashton Doss, Trinity Epling, Holly Gooderham, Alyssa Grimes, Jackson Hamm, Kirsten Handley, Isabella Haught, Lillian Hill, Ariel Leach, Nicholous Matheny, Timothy Morris, Kelsie Morrow, Madison Pearson, Trey Peck, Abby Queen, Jared Ramirez, Brayden Randolph, Jaden Reed, Timothy Reed, Baylie Rickard, Devon Ross, Kia Satterfield, Hayden Scott, Bella Shaw, Alexis Smith, Isaiah Staats, Kyrsten Stoud, Steven Taylor, Matthew Thompson, Shelby Thompson, DaNayla Ward, Sophia White, Maleah Williams, Timothy Williams, Elicia Wood. Seventh Grade: Carl Baker, Michael Barger, Brentney Bonecutter, Nyasia Bryan, Makenzi Bryant, Patience Burke, Harley Childers, Jersey Clark, Trystin Cochran, Clarissa Dalton, Blake Edmonds, Richard Edwards, Lia Elias, Andrew Fetty, Drake Gerwig, Noah Hart, Shawn Henry, Maliek Holman, Tanner Holton, Aaliyah Hurt, Gavin Jeffers, James King, Levi Logan, Hayden McDaniel, Chase Miller, Luke Moffitt, Brycen Morris, Lillian Overmyer, Dryden Pearson, Garrett Peck, Trevor Rainey, Hannah Ralbusky, Brianna Rhodes, Brennen Sang, Dawson Saunders, Gage Simpkins, Kianna Smith, Kierra Smith, Zachary Smith, Emily Stacy, Trevontay Strapp, Cheyenne Sturgeon, Megan Talada, Emily Taylor, Austin Tice, Brayden Williamson, Hayley Wray, Louella Sright, Colton Young.